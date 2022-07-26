Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi

Son dakika... Fenerbahçe'nin Flamengo'dan transferi için prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 18:31
Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Brezilyalı stoper oyuncusu Gustavo Henrique, sarı-lacivertli takıma transferini noktalamak üzere İstanbul'a geldi.

AYRINTILAR BİRAZDAN...


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