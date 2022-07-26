Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi
Son dakika... Fenerbahçe'nin Flamengo'dan transferi için prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Brezilyalı stoper oyuncusu Gustavo Henrique, sarı-lacivertli takıma transferini noktalamak üzere İstanbul'a geldi.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
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