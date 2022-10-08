Konyaspor, 1 puanı 90+6'da aldı! Antalyaspor 1-1 Konyaspor
Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor 1 puanı 90+6. dakikada Calvo ile aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 90+6'da yediği golle 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabanın ilk yarısından gol sesi gelmedi.
Ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile 51. dakikada 1-0 öne geçti. Son anlarda baskısını artıran konuk Arabam.com Konyaspor, 90+6'da 1-1'lik eşitliği yakaladı.
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