Konyaspor, 1 puanı 90+6'da aldı! Antalyaspor 1-1 Konyaspor

Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor 1 puanı 90+6. dakikada Calvo ile aldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 19:12
Konyaspor, 1 puanı 90+6'da aldı! Antalyaspor 1-1 Konyaspor
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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 90+6'da yediği golle 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabanın ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Ev sahibi  Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile 51. dakikada 1-0 öne geçti. Son anlarda baskısını artıran konuk  Arabam.com Konyaspor, 90+6'da 1-1'lik eşitliği yakaladı.


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