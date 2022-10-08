Beşiktaş'ın galibiyet hasreti sona erdi! Bitexen Giresunspor 0-1 Beşiktaş

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 19:08
<p>Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Bitexen Giresunspor'u Tayyip Talha Sanuç'un golüyle 1-0 mağlup etti.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Bitexen Giresunspor'u Tayyip Talha Sanuç'un golüyle 1-0 mağlup etti.

<p>15. dakikada Masuaku'nun serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada oluşan karambolde Emrecan Uzunhan, topa son dokunan isim oldu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. </p>

15. dakikada Masuaku'nun serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada oluşan karambolde Emrecan Uzunhan, topa son dokunan isim oldu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 

<p>Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kontrolünün ardından golü iptal ederken, Bitexen Giresunsporlu Bajic'in, Tayyip Talha Sanuç'a yönelik müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 20. dakikada topun başına gelen Weghorst'un vuruşunda top kaleci Onurcan Piri'de kaldı.</p>

Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kontrolünün ardından golü iptal ederken, Bitexen Giresunsporlu Bajic'in, Tayyip Talha Sanuç'a yönelik müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 20. dakikada topun başına gelen Weghorst'un vuruşunda top kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

<p>34. dakikada Masuaku'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde defasın uzaklaştıramadığı top, son olarak Tayyip Talha Sanuç'un önünde kaldı. Bu oyuncunun röveşata vuruşunda topu ağlara gönderdi. </p>

34. dakikada Masuaku'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde defasın uzaklaştıramadığı top, son olarak Tayyip Talha Sanuç'un önünde kaldı. Bu oyuncunun röveşata vuruşunda topu ağlara gönderdi. 

<p>Giresunspor 90. dakikada Oğulcan Çağlayan ile beraberlik golünü bulsa da gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.</p>

Giresunspor 90. dakikada Oğulcan Çağlayan ile beraberlik golünü bulsa da gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

<p>3 haftadır kazanamayan Beşiktaş böylece 3 puanı kazandı ve puanını 18'e yükseltti.5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Giresunspor ise maç eksikliğiyle 8 puanda kaldı.</p>

3 haftadır kazanamayan Beşiktaş böylece 3 puanı kazandı ve puanını 18'e yükseltti.5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Giresunspor ise maç eksikliğiyle 8 puanda kaldı.

<p>Beşiktaş önümüzdeki hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Giresunspor ise Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek. </p>

Beşiktaş önümüzdeki hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Giresunspor ise Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek. 

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