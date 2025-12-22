Cumhuriyet Gazetesi Logo
29 futbolcu itiraz etmişti: TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezası kararı!

22.12.2025 19:56:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında ceza alan 29 futbolcunun itirazlarının reddedildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam ediyor.

TFF'nin yaptığı açıklamada, bugün yapılan toplantıda kurulun 29 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştüğü belirtildi.

İTİRAZLARI REDDETTİ

Yapılan görüşmelerin sonucunda Tahkim Kurulunun, 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddettiği açıklandı.

Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.

