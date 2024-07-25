Galatasaray'dan İtalyan takviye: Cecilia Zandalasini transferi resmen açıklandı!

Kadın Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Çağdaş Faktoring, 28 yaşındaki İtalyan oyuncu Cecilia Zandalasini'yi renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 00:06
Galatasaray'dan İtalyan takviye: Cecilia Zandalasini transferi resmen açıklandı!
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, İtalyan forvet Cecilia Zandalasini'yi kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring 1996 doğumlu ve 188 cm boyundaki İtalyan forvet Cecilia Zandalasini’yi 1 yıllığına kadrosuna kattı. Cecilia Zandalasini'ye 'hoş geldin' diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Zandalasini, 2024 yazında WNBA takımlarından Minnesota Lynx ile WNBA Commissioner's Cup'ı kazandı.


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