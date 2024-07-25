Galatasaray'dan İtalyan takviye: Cecilia Zandalasini transferi resmen açıklandı!
Kadın Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Çağdaş Faktoring, 28 yaşındaki İtalyan oyuncu Cecilia Zandalasini'yi renklerine bağladı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, İtalyan forvet Cecilia Zandalasini'yi kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring 1996 doğumlu ve 188 cm boyundaki İtalyan forvet Cecilia Zandalasini’yi 1 yıllığına kadrosuna kattı. Cecilia Zandalasini'ye 'hoş geldin' diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Zandalasini, 2024 yazında WNBA takımlarından Minnesota Lynx ile WNBA Commissioner's Cup'ı kazandı.
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