Son Dakika: Galatasaray, Fredrik Midtsjö'yü açıkladı
Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö transferi konusunda AZ Alkmaar ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray’ın aradığı orta saha oyuncusu bulundu. Sarı-kırmızılı takımın son haftalarda transferi için çalıştığı Fredrik Midtsjö, AZ Alkmaar’dan transfer edildi.
Sarı-kırmızılılar, Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray 29 yaşındaki oyuncu için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Midtsjö’ya da yıllık 1 milyon Euro teklif edildi.
Video Haberler
- Hasta ziyaretine giderken kaza yaptılar
- Saldırıları protesto ettiler
- Önce kamyonet çarptı, sonra otomobil üstünden geçti
- 'Allah akıl fikir, ihsan eylesin diyorum'
- '242 kilogram kokain ele geçirildi'
- Türk arıcılar 'oğul balını' dünyaya tanıtıyor
- Stajyer itfaiyeci Melike, hayat kurtarıyor
- Piyade Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
- Evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı
- Sitede sokak hayvanlarına 'jiletli tel' tuzağına tepki
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet kuyrukların suçlusunu buldu!
- Erdoğan için harekete geçtiler
- HIV, Covid-19 ve maymun çiçeği...
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- 'Kime saldıracağını şaşırdı'
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Erdoğan hedef almıştı: 'Terzi Fikri' kimdir?
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
- Cumhurbaşkanına silahlı saldırı düzenlendi