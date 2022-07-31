Son Dakika: Galatasaray, Fredrik Midtsjö'yü açıkladı

31 Temmuz 2022 Pazar, 21:09

Galatasaray’ın aradığı orta saha oyuncusu bulundu. Sarı-kırmızılı takımın son haftalarda transferi için çalıştığı Fredrik Midtsjö, AZ Alkmaar’dan transfer edildi.

Sarı-kırmızılılar, Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray 29 yaşındaki oyuncu için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Midtsjö’ya da yıllık 1 milyon Euro teklif edildi.