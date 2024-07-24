Okan Buruk'tan mesaj... 'Galatasaray taraftarı mutlu olsun'
Hazırlık maçında karşılaştığı Lecce'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından konuştu. Buruk, "Galatasaray taraftarı mutlu olsun, bizim pozitif olmamız gerekiyor. Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne ve şampiyonluğa odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Lecce maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İyi bir hazırlık maçı geçirdiklerini söyleyen Buruk, "Bu maçlar için skor değil ama kazanmak bir moral oluyor. Her geçen gün bunu artırarak gidiyoruz, en güzeli bu. Çok şiddetli antrenmanlar yapıyoruz. Oyuncularımızın ilk yarıdaki performansı çok sevindirici. Hem yükleme yapıyoruz hem de oyun olarak güzel şeyler görüyoruz. Mauro ilk defa oynadı onun için de mutluyum, güzel goller attık, çok pozisyona girdik. Milli oyuncularımızı bir sonraki maç kullanacağız. Sadece işimize odaklandık, çok iyi bir kadromuz var" dedi.
ZAHA VE ZIYECH AÇIKLAMASI
Zaha ve Ziyech'in yükselen formu hakkında konuşan Buruk, "Zaha ve Ziyech iyi çalışıyor. Bu sene birçok mevkide tek oyuncumuz olduğu için 4 hazırlık maçına da benzer kadrolarla çıktık. Maç oynadıkça daha iyi duruma geliyor oyuncular. Sadece Zaha ve Ziyech değil herkesten memnunum. Ziyech'in golünden çok savunma katkısı çok önemliydi" ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK'TAN TARAFTARA MESAJ
Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Buruk, "Milli oyuncularımız çok uzun bir sene geçirdi. 1 seneden fazla oynadılar, bugün bir test yaptık durumlarını görmek için. Bazısı daha iyi, bazısının daha çok çalışması lazım. Bu oyuncularımızı Beşiktaş maçına hazırlamak istiyoruz. Moralli geldiler, takımın moralini de yukarı çektiler. Galatasaray taraftarı mutlu olsun, bizim pozitif olmamız gerekiyor. Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne ve şampiyonluğa odaklanmamız gerekiyor. Camiamızın, bizim, takımımızın, yönetimimizin yanında olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum" sözlerini sarf etti.
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