Marcao Sevilla yolcusu! Büyük ölçüde anlaşma sağlandı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 10:04

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir isimle yollar ayrılıyor.

TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Marcao’nun transferi konusunda La Liga ekibi Sevilla ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki Brezilyalı stoperin Avusturya kampı kadrosuna dahil olmayıp, Sevilla için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

4 MİLYON EURO'YA GALATASARAY'A GELDİ

Futbola Atletico-PR kulübünde başlayan Marcao, Atletico-GO ve Rio Ave'de kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yazında Chaves'e 900 bin Euro bedelle transfer oldu. Burada başarılı bir 6 ay geçiren Brezilyalı stoper, devre arasında Galatasaray'a 4 milyon Euro'ya geldi.

26 yaşındaki başarılı defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon 39 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.