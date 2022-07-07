Marcao Sevilla yolcusu! Büyük ölçüde anlaşma sağlandı
Galatasaray, Marcao’nun transferi konusunda Sevilla ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Marcao’nun Sevilla için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir isimle yollar ayrılıyor.
TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Marcao’nun transferi konusunda La Liga ekibi Sevilla ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
26 yaşındaki Brezilyalı stoperin Avusturya kampı kadrosuna dahil olmayıp, Sevilla için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
4 MİLYON EURO'YA GALATASARAY'A GELDİ
Futbola Atletico-PR kulübünde başlayan Marcao, Atletico-GO ve Rio Ave'de kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yazında Chaves'e 900 bin Euro bedelle transfer oldu. Burada başarılı bir 6 ay geçiren Brezilyalı stoper, devre arasında Galatasaray'a 4 milyon Euro'ya geldi.
26 yaşındaki başarılı defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon 39 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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