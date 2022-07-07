Galatasaray'da transferi gündemdeki Marcao kamp kadrosunda yer almadı
Galatasaray'da transfer görüşmeleri devam eden Marcao, Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk yönetiminde İstanbul'da başlayan Galatasaray, yurt dışı kampı için Avusturya'nın Graz kentine gitti. Sarı-kırmızılı kafile, saat 14.00'te Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla Avusturya'ya doğru yola çıktı. Galatasaraylı futbolcular, İstanbul Havalimanı'nda taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.
Graz'a giden sarı kırmızılı kafile, kara yoluyla Bad Waldersdorf kasabasına geçecek. Galatasaray hazırlıklarına 19 Temmuz'a kadar burada devam edecek.
Zenit ve Sevilla'nın transfer teklifi yaptığı Marcao, Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosuna alınmadı.
EN İYİ TEKLİF ZENİT'TEN
Brezilyalı savunma oyuncusu için Sevilla teklifini 12 milyon Euro'ya çıkarırken kulübe gelen en iyi teklifi Zenit'in yaptığı öğrenildi.
Ancak Marcao ve menajerinin 'Sevilla ile anlaştık. Zenit'e gitmeyiz. Galatasaray'da da kalmayacağız' şeklinde bir tutum sergilediği belirtildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin Marcao konusunu yarına kadar çözmek istediği kaydedildi.
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