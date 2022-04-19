Son Dakika: Galatasaray'da seçim gelişmesi
Galatasaray'da son açılan dava sonrası mahkeme tedbir kararı verdi. Galatasaray'da 30 Nisan'daki seçim gerçekleşmeyecek.
Galatasaray'da genel kurulun iptaline ilişkin açılan davada, ihtiyati tedbir kararı verildi. Bu karar sonrası 30 Nisan'da başkanlık seçimi yapılamayacak.
Seçim için Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor. İstifa kararı alınması halinde, seçimin Haziran ayında olması bekleniyor.
Öte yandan Burak Elmas'ın konuyla ilgili olarak kısa bir süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.
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