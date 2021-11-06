Galatasaray'dan kural hatası açıklaması
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle UEFA'ya başvuru yaptığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili UEFA'ya başvuru yapıldığını açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması:
"Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası hakkında pic.twitter.com/olOW2eXv2c— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 6, 2021
NE OLMUŞTU?
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında Lokomotiv Moskova forması giyen Dmitri Jivoglyadov 2 sarı kart görmesine rağmen oyundan atılmadı.
Maçta 90+1’de Kerem Aktürkoğlu’nu çekerek düşüren Dmitri Jivoglyadov pozisyonun hemen ardından maçın hakemi Sandro Scharer tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Pozisyonun ardından çıkan kavgadan sonra aynı oyuncu bu kez kavgaya karışıp tribünlere doğru hareket yaptığı için tekrar sarı kart gördü.
Dmitri Jivoglyadov, görüğü ikinci sarı karta rağmen mücadeleye devam etti.
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