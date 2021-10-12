Son dakika... Galatasaray'ın yeni stadyum sponsoru belli oldu
Galatasaray'ın yeni stadyum sponsoru belli oldu. Sponsor resmi siteden duyuruldu.
Galatasaray Kulübü, Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 725 milyon TL + KDV karşılığında 5+5 yıllığına stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.
İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir.
Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur."
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