Son Dakika: Glasgow Rangers, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Rangers ile prensip anlaşmasına vardı. İskoç ekibi 6,5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında 21 yaşındaki sol beki kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 12:58
Son Dakika: Glasgow Rangers, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı
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Beşiktaş'ta kadroda yapılanma çalışmaları devam ediyor.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda, genç futbolcuyla yollar ayrılıyor.

Siyah-beyazlılar bu bağlamda Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile prensip anlaşmasına vardı.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, transferden bonuslarla birlikta 6.5 milyon Euro bonservis elde edecek ve sonraki satıştan da yüzde 20 pay kazanacak. Sözleşme 5 yıllık olacak.

Genç yıldızın Bundesliga ekibi Frankfurt'a transfer olması beklenirken belirsizliklerle beraber bu transfer sonuçlanamamıştı.

 


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