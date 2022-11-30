Son dakika: Göztepe - Altay maçındaki olaylara ilişkin 19 şüpheliye tutuklama kararı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 20:47

İzmir’de Göztepe ile Altay arasındaki maçta çıkan olaylar sebebiyle gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor. İfadelerini alan savcı, işaret fişeğini atan F.E’yi ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan, 18 şüpheliyi ise 'kasten öldürmeye teşebbüse iştirak’ suçundan tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.

Mahkemede şüphelilerden Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Gügercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.M.K, F.Ö, Y.A, N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

?SAVCILIKTA İFADE VERDİLER

Göztepe ile Altay arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Dosyayı inceleyen Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, 19 şüpheliyi tutuklanma, 5 şüpheliyi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılması amacıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 4 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, sevk yazısında D.D. ve K.E.’nin maçtan bir gün önce statta taraftarlara dağıtılmak amacıyla bulundurulması ve kullanılması ruhsata tabii olan ve patlayıcı yanıcı madde olarak değerlendirilen sis bombası, meşale, işaret fişeği ve torpilleri temin etmek amacıyla çalışma yaptıkları belirtildi. D.D.’nin söz konusu malzemeleri çırağı olan U.M.K.'ya para vererek teslim aldırdıklarına vurgu yapıldı. Olaydan bir gün önce oluşturulan WhatsApp grubunda şüphelilerin maçta yapacakları eylem üzerine iş bölümü yaptıklarının altı çizildi. Maç günü D.D.’nin, E.Y., H.Ç.D. ve M.E.K. vasıtasıyla yanıcı patlayıcı malzemeleri A.G.’nin evine yakın olan bir parkta çanta içinde teslim ettikleri de sevk yazısında belirtildi.

AMBULANS GÖREVLİLERİ ÇANTALARI ÇÖP KUTUSUNA SAKLAMIŞ

Savcı Yılmaz'ın sevk yazısında, ambulans görevlileri A.G. ve H.K.’nın, ‘binlerce kişinin futbol izlemek, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek’ amacıyla eşi, çocukları ve ailesiyle birlikte bulunduğu stada patlayıcı ve yanıcı maddeleri, stada girişte arama ve güvenlik önlemlerini aşmak amacıyla ambulansa gizleyerek soktukları bilgisi de yer aldı. İki şüphelinin stada ambulansla soktukları yanıcı ve patlayıcı maddeleri saat 16.36'da seyirci tuvaletindeki çöp kutusuna sakladıkları, saat 16.40'da tuvaletten birlikte ayrıldıklarına vurgu yapan savcı, D.D., K.E., E.F., H.Ç.D., M.Y. ve F.E.’nin çöp kutusuna bırakılan sis bombası, meşale, maytap, torpil ve benzeri yanıcı ve patlayıcı maddeleri tuvaletten alarak tribündeki taraftarlara dağıttıklarını belirtti.

KARGAŞA YARATMAK İÇİN SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRMİŞLER

Öte yandan, S.H.’nin maçtan önce para vererek E.B.’nin iş yerinden satışı ruhsata ve izne tabi olan satın aldığı bir adet işaret fişeğini stat dışında maçtan önce Ç.K.’ya, Ç.K.’nın E.E.’ye, onun da A.B.’ye teslim ettiği belirtildi. A.B.’nin söz konusu fişeği taraftarların ‘güven içinde stada gelip gitmelerini sağlamak amacıyla kendilerine tahsis edilen otobüse gizlediği, F.E.’nin otobüse gizlenen işaret fişeğini otobüsten alarak üzerine gizlediği sevk yazısında belirtildi.

Üzerinde işaret fişeği bulunan F.E.’nin deplasman seyirci girişinde taraftarların bir anda turnikelerin hücum etmesini fırsat bildiği, fişeği de elindeki pankarta sakladığı, kendisini aramak isteyen güvenliği iterek stada giriş yaptığının altı çizildi. Zanlıların tribünde kendilerine ayrılan yerlerde oturmadıkları, sürekli yer değiştirdikleri ve tribünde kargaşa yaratıp tespite elverişsiz bir ortamın oluşturmaya çalıştıkları belirtildi.

EYLEME UYGUN ORTAM SAĞLANMIŞ

Maçın 19’uncu dakikasında Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A ve E.K.’nın kendilerine diğer şüpheliler tarafından verilen meşale ve sis bombalarını yakarak tribünde göz gözü görmez bir ortam yarattıkları, F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E.'nin diğer grupla birlikte hareket edip ellerinde sis bombası ve meşale bulunduğu ve diğer şüphelilerin eylemlerini gerçekleştirmelerine uygun ortam ve kolaylık sağladıklarının da sevk yazısında ifade edildi. G.A.A., T.G. ve Ü.T.’nin kendilerine verilen maytapları yakarak Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne hedef alarak fırlattıkları da belirtildi.

"İŞARET FİŞEĞİ HEDEF GÖZETİLEREK ATILMIŞ"

Maçın 22’nci dakikası oynanırken, diğer şüphelilerin maçtan önce ve maç sırasında birbiri ile irtibatlı ve anlaşmalı şekilde yarattıkları kargaşa ortamı ve meşale ile sis bombalarının çıkardığı duman nedeniyle kimsenin seçilemez olduğu düşünüldüğü anda F.E.’nin üzerinde stada kaçak olarak soktuğu işaret fişeğini diğer şüphelilerin bilinçli ve organize şekilde yarattığı kargaşa ortamının ve meşale ve sis bombalarının oluşturduğu dumanlı ortamdan yararlanarak Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru insanların yoğun olarak bulunduğu yeri hedef gözeterek ateşlediği, işaret fişeğinin Göztepe tribününde maçı izlemekte olan müşteki Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet ederek yaraladığına da vurgu yapıldı. Savcı Yılmaz, F.E.'nin öldürmeye elverişli ve satışı ruhsata tabi olan işaret fişeği ile önceden planlanmış ve iş bölümü yapılmış şekilde diğer şüphelilerin yardımı ve desteği sonucunda insanların yoğun olarak bulunduğu tribünü hedef alarak ateşleyip tribünde bulunan müşteki Mehmet Çakır'a isabet ettirerek üzerine atılı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlediğine kanaat getirdi.

19 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ İSTENDİ

Savcı Yılmaz, ifadelerin ardından işaret fişeğini atan Furkan Ersanlı'ı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan, 18 kişiyi ise 'kasten öldürmeye teşebbüse iştirak’ suçundan tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti. 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmesini talep etti.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcının talebi doğrultusunda Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Gügercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca'nın tutuklanmasına, U.M.K, F.Ö, Y.A, N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.