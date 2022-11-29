TFF, Göztepe ve Altay'ı PFDK'ye sevk etti

TFF 1. Lig ekipleri Göztepe ile Altay, karşılaşmada çıkan olaylar sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

AA
29 Kasım 2022 Salı, 21:18
TFF, Göztepe ve Altay'ı PFDK'ye sevk etti
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig'in 15. haftasında çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamayan derbiyle ilgili Göztepe ve Altay'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Göztepe ile Altay, hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

Müşavirlik ayrıca 1. Lig'den Sakaryaspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Dyorex Boluspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor'u ise saha olaylarından dolayı PFDK'ye verdi.

Hukuk Müşavirliği, Gençlerbirliği forması giyen Muhammed Bayır ile Beyçimento Bandırmaspor'da oynayan Okan Alkan'ı sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı disipline sevk etti.


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