Göztepe - Altay maçı ambulans şoförünün mesajları dehşete düşürdü: 'Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek'

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup misafir takım tuvaletine bırakan özel ambulans şoförü A.G. (25) ile ilgili çok çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.