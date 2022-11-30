Göztepe - Altay maçı ambulans şoförünün mesajları dehşete düşürdü: 'Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek'
Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı.
Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Sahaya inen bir Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aygün ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.
Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Nihat Aygün, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ambulans şoförleri Anıl Gügercin (25) ile Hakan K.'nın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla gözaltına alındı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup misafir takım tuvaletine bırakan özel ambulans şoförü A.G. (25) ile ilgili çok çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.
"SARI KIRMIZI GİYEN HERKES BİR GÜN ÖLECEK"
Sosyal medya hesabında kendini Altay Tribün'de Genel Müdür olarak tanımlayan A.G.'nin 7 sene önce paylaştığı bir fotoğrafının altına "Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek" yazması dikkat çekti.
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