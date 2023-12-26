Son dakika haberi.. Fatih Terim için Yunanistan iddiası: 'Anlaşmak üzere'

Yayınlanma: 26.12.2023 - 14:28

Güncelleme: 26.12.2023 - 14:56

Kariyerinde son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim'in yaklaşık 2 yıl sonra yeşil sahalara geri dönüş hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Fatih Terim'in Yunan ekip Panathinaikos'tan gelen teklifi kabul ettiği öne sürüldü. Terim'in, çarşamba günü Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un hocası yapacak 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edildi.

2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Panathinaikos, 15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde zirvedeki PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

YUNAN BASINI: "PANA 'HAYIR' DEDİ"

Yunanistan merkezli Sport24'te yer alan haberde ise "Panathinaikos cephesine Fatih Terim iddialarını sorduk. 'Ivan Jovanovic'ten memnunuz. Biz antrenör aramıyoruz" ifadeleri yer aldı.

3. KEZ YURT DIŞI GÖREVİ

70 yaşındaki teknik direktör, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışına çıkmış olacak.

Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı.

O tarihten sonra milli takım ve Galatasaray'da görev alan deneyimli teknik direktör, 10 Ocak 2022'den beri kulüp çalıştırmıyordu.