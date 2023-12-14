Galatasaray formalarının çalınması davasında dikkat çeken Fatih Terim iddiası: 'Bir korku imparatorluğu kurulmuştu'

Yayınlanma: 14.12.2023 - 15:20

Güncelleme: 14.12.2023 - 15:20

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetin kullandığı özel ürünleri çalıp, ikinci el uygulamasıyla sattıkları iddiasıyla 6 sanığın yargılandığı davada Vahap Tanrıverdi tanık olarak dinlendi. Tanrıverdi ifadesinde, dikkat çeken sözler kullandı.

Fatih Terim'im korku imparatorluğu kurduğunu iddia eden Tanrıverdi, "Fatih Terim için yalnızca 40 adet üretilmiş ve henüz kullanılmaya bile başlanmamış olan bir ürünün sitelerden satışa sunulduğunu gördük. Biz kendi içimizde hırsızlar yaratmışız. Fatih Terim tarafından bir korku imparatorluğu kurulmuştu. Bu yüzden Florya'ya dokunulmamıştır. Florya tesislerinde her yıl 500 bin Avro'luk ürün çalınıyor. Hatta geçmiş yıllarda Florya'dan futbolcuların formaları çalındığı Zeytinburnu'nda sahte formalar yapıldığı o formaların oyunculara giydirildiği iddiası da var" dedi.

Bakırköy 44. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 1 tutuksuz sanık gelirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Vahap Tanrıverdi



FLORYA TESİSLERİNE BASKIN YAPTIK

Dönemin Galatasaray mağazacılık şirketi yönetim kurulu başkan vekili Vahap Tanrıverdi tanık olarak dinlendi. Tanrıverdi ifadesinde, "Ben 11 ay boyunca yönetim kurulu başkan vekilliği görevini sürdürdüm. 40 yıldır da Galatasaray'ın içerisindeyim. Bize gelen çok sayıda şikayetin üzerine bize başvuran Murat Bey ile görüştük. Galatasaray ürünlerinin sitelerde satıldığını ve buna ilişkin satan kişiyle olan konuşmalarını bize gösterdi. Bu konuşmalarda Fatih Terim için yalnızca 40 adet üretilmiş ve henüz kullanılmaya bile başlanmamış olan bir ürünün bile sitelerden satışa sunulduğunu gördük. Görev yaptığım sürede Florya tesislerinde tek bir depo olduğunu biliyordum. Takımımızın yurtdışında müsabakada olduğu bir anda Florya tesislerine baskın yaptık. Bu denetimlerde birden fazla depo tespit ettik. Bu depolarda da 72 saatlik çalışmalarımız sonucunda 2006 yılından bu güne kadar kullanılmayan, atıl vaziyetteki 18 bin parça ürün olduğunu tespit ettik. Ben tüm işlemleri hallettiğimizi düşündüğümde bu sefer de otelin altında bir deponun daha olduğunu belirledik. Buradaki ürünlerin de araçlarla taşındığına dair görüntüleri gördük" dedi.

"KENDİ İÇİMİZDE HIRSIZLAR YARATMIŞIZ

Galatasaray Florya tesislerinde büyük bir yönetim zafiyeti olduğunu vurgulayan Tanrıverdi, “Müsabakalarda normalde 3 set forma götürülür, kullanılmayanlar geri getirilir. Ancak getirilmesi gerekilen ürünlere dair de bir işlemde yapılmamış. 2019 ve 2020 yıllarında tesise çok fazla forma gönderilmesine yüzde 20'lik bir fazla ürün olmasına rağmen formaların futbolculara bile yetmediği tespit edilmiş. Ancak, Fatih Terim ve yönetimi sebebiyle bu konuda bir işlem yapılamamıştır. Biz kendi içimizde hırsızlar yaratmışız. Bunun sorumlusu Florya tesislerinde görevli olan müdür ve yardımcısıdır. Çok büyük bir mağduriyet söz konusu" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM TARAFINDAN BİR KORKU İMPARATORLUĞU KURULMUŞTU"

İfadesinin devamında Tanrıverdi, "Mustafa Cengiz başkanımız döneminde de bu suiistimaller ayyuka çıkmıştır. Ancak Fatih Terim'in korkusundan Florya'ya dokunulmamıştır. Kol kırılır yen içinde kalır denmiştir. Terim tarafından bir korku imparatorluğu kurulmuştu. Biz daha sonra el koyduğumuz 18 bin ürünün siteden satışını yaptık, çok da rağbet gördü. Florya tesislerinde her yıl 500 bin Avro'luk ürün çalınıyor. Florya'da uzun süre herkes istediği kişiye istediği formayı vermiş, denetimler yapılmamış. Hatta geçmiş yıllarda Florya'dan futbolcuların formaları çalındığı Zeytinburnu'nda sahte formalar yapıldığı o formaların oyunculara giydirildiği iddiası da var, ben bunu da duydum" dedi.

Tutuksuz sanık Buğra Fatih Ünsal ise, "Tanığın daha önce verdiği bir röportajında '6 tane gariban yargılanıyor. Asıl kişiler dosyada yok' şeklinde beyanı vardır. Suçsuz olduğumu buradan anlaşılmaktadır" dedi. Mahkeme mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede, soruşturmanın piyasada satışı yasak bu ürünlerin, ikinci el eşya satışı yapılan bir internet platformunda pazarlandığının tespit edilmesi üzerine, Galatasaray Kulübü tarafından 2021 yılı Eylül ayında yapılan suç duyurusuyla başladığı bildirildi. Galatasaray futbol A takımının futbol müsabakaları sayısı kadar sponsor firma tarafından sağlanan ürünlerin, futbolcuların terlemesini önlemek gibi birçok özelliğe sahip olduğu belirtilen iddianamede, söz konusu ürünlerin öngörülen süreden önce tükendiğinin anlaşılması üzerine araştırma yapıldığı anlatıldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan aramada ürünlerin bir kısmının bulunduğu ancak, tesiste bulunması gereken 2 bin 443 ürünün haksız şekilde kulüp dışına çıkarıldığı tespit edildi. Piyasada satışa sunulan ürünlerden daha üstün özelliklere sahip olan ürünleri, ikinci el satış siteleri üzerinden, kulüpte şoför olarak çalışan Ahmet Kör ve tesis çalışanları ile irtibatı olduğu tespit edilen Buğra Fatih Ünsal'ın 'Kelepir Marketi' kullanıcı ismiyle satışa sunduğu tespit edildi. İddianamede, Galatasaray futbolcuları ve heyet tarafından kullanılmış olmasının bu ürünlerin, taraftar tarafından yoğun ilgisine neden olduğu, ürünlere kolayca erişim sağlayan kişilerle, temin eden kişilerin bir araya gelerek yasa dışı bir piyasa oluşturdukları belirtildi. Şüpheliler, Gürsel Polat, Turgut Uygun, Sedat Peker ve Yılmaz Yanık'ın ürünleri Buğra Fatih Ünsal'a sattıkları, böylece piyasaya arz edildiği, Ahmet Kör'ün de internette satışa sunduğu bildirildi. İddianamede şüphelilerin 'Zincirleme şekilde bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçunu işledikleri gerekçesiyle, her bir şüphelinin ayrı ayrı 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.