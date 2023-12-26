Son dakika haberi.. Fatih Terim'den Yunanistan açıklaması: Yeni rotası belli oldu!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 14:28

Güncelleme: 26.12.2023 - 15:29

Kariyerinde son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim yaklaşık 2 yıl sonra yeşil sahalara geri dönüyor.

Fatih Terim'in Yunan ekip Panathinaikos'tan gelen teklifi kabul ettiği kaydedildi. Terim'in, çarşamba günü Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un hocası yapacak 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

FATİH TERİM'DEN PANATHİNAİKOS AÇIKLAMASI

Gazeteci Ertuğrul Özkök'e iddialarla ilgili konuşan Fatih Terim, anlaşmayı doğruladı. Terim, “Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina’ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum” dedi.

2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Panathinaikos, 15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde zirvedeki PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

PANATHİNAİKOS'UN FİKSTÜRÜ ZORLU

Şu an arada olan Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos, 3 Ocak PAS Giannina maçıyla geri dönecek. ardından Panetolikos, 10 Ocak Yunanistan Kupası'nda Olympiakos, 14 Ocak'ta AEK, 17 Ocak'ta bir kez daha Olympiakos ve ardından 20 Ocak'ta PAOK, 27'sinde ise bir kez daha Olympiakos ile karşılacak.

3. KEZ YURT DIŞI GÖREVİ

70 yaşındaki teknik direktör, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışına çıkmış olacak.

Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı.

O tarihten sonra milli takım ve Galatasaray'da görev alan deneyimli teknik direktör, 10 Ocak 2022'den beri kulüp çalıştırmıyordu.

ERGİN ATAMAN İLE BULUŞUYOR

Yunanistan'ın köklü spor kulüplerinden biri olan Panathinaikos'un basketbol takımının başında Ergin Ataman bulunuyor.