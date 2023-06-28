Son dakika: İsmail Kartal, Fenerbahçe için geliyor
Son dakika... Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı teknik tirektör İsmail Kartal, İstanbul’a gelecek.
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buluyor. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Hac vazifesini yerine getiren İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak adına İstanbul'a gelecek.
Sarı lacivertlilerin, prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör İsmail Kartal, yarın (perşembe) TSİ 11.00’de Cidde’den kalkacak uçakla İstanbul’a gelecek.
3. DÖNEMİNE BAŞLAYACAK
Deneyimli teknik adam, resmi sözleşmeyi imzalamasıyla beraber, Fenerbahçe'deki 3. dönemine başlayacak.
İsmail Kartal, daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 62 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe, iki sezonda da ligi ikinci sırada bitirmişti.
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