Kapıkule yolunda feci kaza... 78 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Edirne'de aynı istikamette ilerleyen üç aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü İrfan Atasoy (50), yaşamını yitirdi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü bölgeden kaçtı.
Feci kaza, Edirne - Kapıkule Sınır Kapısı kara yolunun Yenikadın Köyü yakınlarında meydana geldi. Kapıkule'den Edirne istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 ARC 202 plakalı otomobil ile İrfan Atasoy'un kullandığı 22 EH 925 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Atasoy, ağır yaralanırken otomobil sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İrfan Atasoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Öte yandan, otomobile arkadan çarpan kamyonette ise maddi hasar meydana geldi.
Kazaya neden olan otomobil, motosiklet ve kamyonet çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri otomobilini bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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