Son dakika: Marketa Vondrousova Wimbledon'da şampiyon oldu
Son dakika... Çek tenisçi Marketa Vondrousova, Wimbledon tek kadınlar finalinde Tunuslu raket Ons Jabeur'ü 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur ile Çek Marketa Vondrousova karşılaştı.
Tunuslu tenisçiyi 6-4, 6-4 biten setlerle 2-0 yenen Çek raket Marketa Vondrousova, Wimbledon'da şampiyon oldu.
Marketa Vondrousova
Dünya 42 numarası Vondrousova, Wimbledon'da seribaşı olmadan şampiyonluğa ulaşan ilk tenisçi oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’nun sağ kolu Çataklı'ya yeni görev!
- Kaymakam hakkında tutuklama kararı!
- 'Şeyh'in büyük oğlu kendi yolunu çizdi!
- Menzil ve FETÖ
- Ayrılırken tozu duman katan 3 burç
- Öğretmenlere 'sala' nöbeti
- MHP'den 'kız okulları' açıklaması
- Celal Ülgen'den Yanardağ uyarısı
- O iller sıcaklık rekoru kıracak!
- Kararını değiştirdi!