Son dakika: Marketa Vondrousova Wimbledon'da şampiyon oldu

Son dakika... Çek tenisçi Marketa Vondrousova, Wimbledon tek kadınlar finalinde Tunuslu raket Ons Jabeur'ü 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 17:34
Son dakika: Marketa Vondrousova Wimbledon'da şampiyon oldu
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur ile Çek Marketa Vondrousova karşılaştı.

Tunuslu tenisçiyi 6-4, 6-4 biten setlerle 2-0 yenen Çek raket Marketa Vondrousova, Wimbledon'da şampiyon oldu.

Marketa Vondrousova

Dünya 42 numarası Vondrousova, Wimbledon'da seribaşı olmadan şampiyonluğa ulaşan ilk tenisçi oldu.


Marketa Vondrousova wimbledon Şampiyon ons jabeur

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