Wimbledon'da finalin adı belli oldu

Wimbledon tek kadınlar yarı finalinde Sabalenka'yı 2-1 mağlup eden Ons Jabeur, finalde Marketa Vondrousova'nın rakibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2023 - 21:02
Wimbledon'da finalin adı belli oldu
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Tunuslu Ons Jabeur, Çek Marketa Vondrousova'nın tek kadınlar finalindeki rakibi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek kadınlar yarı final mücadelesinde 2 numaralı seribaşı Sabalenka ile 6 numaralı seribaşı Jabeur karşılaştı.

Son Avustralya Açık şampiyonu Sabalenka'yı 2 saat 19 dakika süren maçta 6-7, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Jabeur, Wimbledon'da üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Dünya 42 numarası Vondrousova ile Jabeur'ün karşılaşacağı tek kadınlar finali, 15 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.


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