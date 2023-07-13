Wimbledon'da finalin adı belli oldu

Yayınlanma: 13.07.2023 - 21:02

Güncelleme: 13.07.2023 - 21:02

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Tunuslu Ons Jabeur, Çek Marketa Vondrousova'nın tek kadınlar finalindeki rakibi oldu.



İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek kadınlar yarı final mücadelesinde 2 numaralı seribaşı Sabalenka ile 6 numaralı seribaşı Jabeur karşılaştı.



Son Avustralya Açık şampiyonu Sabalenka'yı 2 saat 19 dakika süren maçta 6-7, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Jabeur, Wimbledon'da üst üste ikinci kez finale yükseldi.



Dünya 42 numarası Vondrousova ile Jabeur'ün karşılaşacağı tek kadınlar finali, 15 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.