SON DAKİKA: Mete Kalkavan, hakemliği bıraktı

Son dakika... TFF, Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakarak Hakem Akademisi'nde VAR eğitim sorumlusu olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 19:28
SON DAKİKA: Mete Kalkavan, hakemliği bıraktı
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Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan, hakemlik kariyerinde flaş bir karar aldı.

TFF, Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakarak Hakem Akademisi'nde VAR eğitim sorumlusu pozisyonunda göreve getirildiğini açıkladı. 

TFF'den yapılan açıklama, ''Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan, kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.'' ifadelerini kullandı.


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