Son Dakika: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

17 Nisan 2022 Pazar, 15:39

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından sular durulmuyor.

Süper Lig'den 13 hakemin görevden alınmasının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Merkez Hakem Kurulu'nda da şok bir istifa yaşandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

MHK, Süper Lig'de görevli hakem listesinde değişiklik yapmış, 13 hakemin sezonun geri kalanında görev yapmamasına karar vermişti. MHK'nin kararı tartışmalara neden olmuştu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılmıştı. Özgür Yankaya'nın ise sadece VAR hakemi olarak görev yapabileceği duyurulmuştu.

Ajansspor'un haberine göre yeni MHK Başkanı Sabri Çelik olacak. Çelik böylece üçüncü kez MHK koltuğuna oturacak. Çelik, ilk olarak 2004-2005 arasında MHK Başkanı olmuştu. Çelik, 2019 yılında da yaklaşık 5 ay bu görevi üstlenmişti. Çelik ayrıca, Bülent Yavuz ve Hilmi Ok başkanlığındaki MHK'larda da üye olarak görev almıştı.

