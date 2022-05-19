Son Dakika: Milli boksör Ayşe Çağırır dünya şampiyonu oldu

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 48 kilo finalinde Kazak Alua Balkibekova'yu yenen Ayşe Çağırır altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 18:19
Son Dakika: Milli boksör Ayşe Çağırır dünya şampiyonu oldu
Abone Ol google-news

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya maçına çıktı.

İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennama'yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i geçen milli boksör, finalde Kazak Alua Balkibekova ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk raundunu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu 3-2 aldı. Son rauntta üstün bir performans sergileyen milli boksör, bu bölümü 5-0, maçı da 3-2 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

48 kiloda bronz madalyalar ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez ve Bulgar Sevda Yuliyanova Asenova'ya gitti.


dünya kadınlar boks şampiyonası ayşe çağırır boks

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler