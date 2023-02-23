Son dakika... PFDK'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için 1 maç men kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 16:59
Son dakika... PFDK'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için 1 maç men kararı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, Adana Demirspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, 25 Şubat Cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

 


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