Son dakika: Rıza Çalımbay istifa etti

Yayınlanma: 07.06.2023 - 10:28

Güncelleme: 07.06.2023 - 10:43

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor'daki görevinden ayrıldığını açıkladı.

"KİMSEYE KIRGINLIĞIM YOK"

Kırmızı-beyazlı ekiple yola devam etmeyeceğini açıklayan Çalımbay, "Sivas'ta 4 yıl çalıştık ve şimdi ayrılma vakti. Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

"AYRILIK İYİ OLACAK"

Ayrılığın iyi geleceğini söyleyen Çalımbay, "Bizim sözleşmemiz bitti. Kulübün kongresi var. Yönetimin de önünü açıyoruz. Bir süre ayrılığın iyi olacağını düşünüyorum. Ondan sonra inşallah geri geliriz." sözlerini sarf etti.



Deneyimli teknik direktör Sivasspor ile 3 sezon üst üste Avrupa'da mücadele ederken Türkiye Kupası zaferi de yaşatmıştı.