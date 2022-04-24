SON DAKİKA - Sakaryaspor yeniden Spor Toto 1. Lig'de!
Son dakika... Sakaryaspor, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi ve 2012'de düştüğü 1. Lig'e geri döndü.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta mücadelesinde Serik Belediyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 2-1'lik skorla kazandı ve 1. Lig'e yükseldi.
Sakaryaspor, 4. dakikada Ömer Bozan ve 66. dakikada Onur Toprak ile galibiyete koştu. Serik Belediyespor'un tek golü ise 68. dakikada Çınar Tarhan'dan geldi.
Tuncay Şanlı'nın yönetiminde çıktığı 4. maçında 10. puanlarını alan Sakaryaspor, 81 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Bodrumspor'a 2 hafta kala 10 puan fark atarak Spor Toto 1. Lig vizesi aldı. Serik Belediyespor ise 39 puanda kaldı.
2012'DEN SONRA GERİ DÖNDÜ
Süper Lig'den 3. Lig'e kadar düşen ve 2017/18'de yükseldiği 2. Lig'de de birçok kez playoff oynamasına karşın bir türlü 1. Lig'e yükselememişti. Sakaryaspor, 2011/12'de düştüğü 1. Lig'e geri dönmeyi bu kez başardı.
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Sakaryaspor, son olarak 2006/07 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.
Sakaryaspor, gelecek hafta evinde oynayacağı Kahramanmaraşspor maçıyla kutlamaları seyircisiyle birlikte yapacak.
Video Haberler
- Zeytinlikleri yok edecek yönetmeliğe 'dur' kararı
- Hafif ticari araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
- Sadece ramazan ayında yapılıyor!
- İmamoğlu'ndan bisikletçilere haber var
- Çocuklarının gözleri önünde katledildi!
- Şehit polis memuru için tören düzenlendi
- Antalya sahillerinde yoğunluk yaşandı
- Kadıköy'ün simgesi Boğa heykeli bakıma alındı
- Gazla freni karıştırdı, otomobil aşağıya uçtu
- Dünya’nın ikinci Barbie Sergisi
En Çok Okunan Haberler
-
- '500 TL ve yeni madeni para geliyor!'
- Seçim hazırlıkları başladı
- Statü değişti, seçime gidiliyor
- 'Hain' ilan ettiler, soruşturma istediler
- Fenerbahçe'den gece yarısı açıklaması!
- Bayraktar'dan 'Atatürk' itirafı
- DSÖ'den 'gizemli salgın' uyarısı
- Zelenski 'Türkiye'deki görüşmelere' dikkat çekti
- Kılıçdaroğlu'nu 'çay bardağı'yla hedef aldı
- Eylemcilere bozkurt işaretli yanıt