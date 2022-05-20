Son Dakika: Serdar Aziz 3 yıl daha Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, milli savunmacı Serdar Aziz'le 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Serdar Aziz'le 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2018-2019 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Serdar Aziz’in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Serdar Aziz, 2025 yılına kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek" açıklamaları yer aldı.
Serdar Aziz 3 yıl daha Fenerbahçemizde!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 20, 2022
https://t.co/2CbNPO7qBj pic.twitter.com/xI5ubTuqwN
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ve Serdar Aziz, imza töreninin ardından Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.
SERDAR AZİZ: TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDE KALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM
Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Serdar Aziz, “Türkiye’nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Mutlulukla da burada devam ettim. İlk imzamızı 2019 yılında attık Fenerbahçe’ye. Şimdi tekrar uzatıyoruz. Hem ailem hem de ben çok mutluyuz. Beni ilk günden bugüne kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Başkanımız Ali Y. Koç’a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe’de bırakacağım” şeklinde konuştu.
Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise “Öncelikle hayırlı olsun. Ben de ekstra mutluyum çünkü ben yönetime girdiğim zaman benim de A’dan Z’ye içinde bulunduğum ilk transferdi, Serdar Aziz. Aradan üç sene geçmiş. Bugüne kadar performans ve karakterle alakalı hiçbir sorun yaşamadığımız, hem idmanda hem maçlarda elinden geleni ortaya koymaya çalışan çok iyi bir kardeşimiz. Bizden birisi, üç yılda da bunu ispatladı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Fenerbahçe kariyerinde eksik olan bir kupa sözü var. İnşallah onu da bu sene hep beraber saha içinde saha dışında bir bütün olarak mücadeleyi verip kazanacağız. Hayırlı olsun, mutluyum” dedi.
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