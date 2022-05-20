Tuzlaspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tuzlaspor ile Samsunspor 1. Lig 38. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Hakem Ömer Faruk Turtay tarafından yönetilecek Tuzlaspor-Samsunspor maçı, Tuzla Belediye Sahası'nde oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 14:57
Tuzlaspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında play-off için iddiası kalmayan iki takımın maçında Tuzlaspor, Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Eyüp Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. 

Bu maç öncesi iki takımın da play-off için iddiası bulunmuyor.

Tuzlaspor, 49 puanla son haftaya 7'inci, Yılport Samsunspor ise 48 puanla 9'uncu girdi. Mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.



TFF 1. Lig Tuzlaspor Yılport Samsunspor

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler