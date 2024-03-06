Son Dakika: Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı

Son dakika haberi... FIFA, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a üç dönem transfer yasağı cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 19:11
Son Dakika: Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı
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FIFA'ya ulaşan davalar nedeniyle Konyaspor'un 3 dönem transfer tahtasının kapandığı açıklandı.

Konuyla ilgili konuşan Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, "Kesinlikle bu sportif bir ceza değil. Önceki dönemlerde açılan davalar, bugün FIFA tarafından onandı ve bizim önümüze geldi. Abartılacak bir olay değil. Bunun 3 dönem olması 3 dönem boyunca futbolcuların alacaklarını ödemediğimiz takdirde oyuncuların bize tekrar dava açabilecek olmasından dolayı. En kısa sürede ödemeleri yaparak transfer tahtasını açacağız" ifadelerini kullandı.

Bu yasakla birlikte yeşil-beyazlı kulüp 2024/25 yaz ve kış transfer dönemi ve 2025/26 sezonu yaz transfer döneminde de sorun yaşadığı oyunculara paralarını ödemediği taktirde transfer yapamayacak.


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