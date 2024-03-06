Son Dakika: Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı
Son dakika haberi... FIFA, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a üç dönem transfer yasağı cezası verdi.
FIFA'ya ulaşan davalar nedeniyle Konyaspor'un 3 dönem transfer tahtasının kapandığı açıklandı.
Konuyla ilgili konuşan Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, "Kesinlikle bu sportif bir ceza değil. Önceki dönemlerde açılan davalar, bugün FIFA tarafından onandı ve bizim önümüze geldi. Abartılacak bir olay değil. Bunun 3 dönem olması 3 dönem boyunca futbolcuların alacaklarını ödemediğimiz takdirde oyuncuların bize tekrar dava açabilecek olmasından dolayı. En kısa sürede ödemeleri yaparak transfer tahtasını açacağız" ifadelerini kullandı.
Bu yasakla birlikte yeşil-beyazlı kulüp 2024/25 yaz ve kış transfer dönemi ve 2025/26 sezonu yaz transfer döneminde de sorun yaşadığı oyunculara paralarını ödemediği taktirde transfer yapamayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
- AKP yöneticisi canlı yayında kabul etti
- Son 'İstanbul' anketi açıklandı
- Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti
- Antalya'da İYİ Parti'ye şok
- Kurum’un ‘yok’ dediği projeyi bakanlık yürütüyor
- Emekli aylığına ek zam yapılacak mı?
- Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçırdı
- 'Bizi zafiyete uğrattı…'
- Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı