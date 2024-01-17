Ankaragücü'nden transfer yasağı açıklaması

Yayınlanma: 17.01.2024 - 11:54

Güncelleme: 17.01.2024 - 11:54

MKE Ankaragücü, kulübe süresiz transfer yasağı verildiğine dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ankaragücü'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Basında yer alan kulübümüz hakkında süresiz olarak transfer yasağı uygulandığına dair haberler asılsız olup bu tür haber ve iddialara itibar edilmemesi gerektiğini tüm spor kamuoyuna saygı ile duyururuz."