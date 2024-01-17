Ankaragücü'nden transfer yasağı açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, FIFA tarafından süresiz transfer yasağı uygulandığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 11:54
Ankaragücü'nden transfer yasağı açıklaması
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MKE Ankaragücü, kulübe süresiz transfer yasağı verildiğine dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ankaragücü'den yapılan açıklama şu şekilde: 

"Basında yer alan kulübümüz hakkında süresiz olarak transfer yasağı uygulandığına dair haberler asılsız olup bu tür haber ve iddialara itibar edilmemesi gerektiğini tüm spor kamuoyuna saygı ile duyururuz."

 


MKE Ankaragücü FIFA transfer yasağı

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