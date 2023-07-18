Son Dakika: Süper Lig'den düşecek takım sayısı belli oldu

Yayınlanma: 18.07.2023 - 18:09

Güncelleme: 18.07.2023 - 18:13

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda küme düşecek takım sayısını açıkladı.

4 TAKIM KÜME DÜŞECEK

Federasyondan yapılan açıklamada, "Sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20'inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige düşecek" denildi.

Daha önce Süper Lig'in 20 takım ile oynanacağı duyurulmuştu.