Son Dakika: Süper Lig'den düşecek takım sayısı belli oldu

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-24 sezonu Süper Lig statüsünü açıkladı. Statüye göre, bu sezon Süper Lig'de küme düşecek takım sayısı belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 18:09
Son Dakika: Süper Lig'den düşecek takım sayısı belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda küme düşecek takım sayısını açıkladı.

4 TAKIM KÜME DÜŞECEK

Federasyondan yapılan açıklamada, "Sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20'inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige düşecek" denildi.

Daha önce Süper Lig'in 20 takım ile oynanacağı duyurulmuştu. 


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