Son Dakika: Süper Lig'den düşecek takım sayısı belli oldu
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-24 sezonu Süper Lig statüsünü açıkladı. Statüye göre, bu sezon Süper Lig'de küme düşecek takım sayısı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda küme düşecek takım sayısını açıkladı.
4 TAKIM KÜME DÜŞECEK
Federasyondan yapılan açıklamada, "Sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20'inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige düşecek" denildi.
Daha önce Süper Lig'in 20 takım ile oynanacağı duyurulmuştu.
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