Son Dakika: Suudi Arabistan'daki Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi: 'Maça çıkmayız'

Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:13

Güncelleme: 29.12.2023 - 15:35

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

Suudi yetkililer, yapılan sözleşmede yer almasına rağmen Süper Kupa maçı öncesi Atatürk posterine, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartına, Atatürk tişörtlerine ve İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermediler.

Fenerbahçe ve Galatasaray, İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Arif Kızılyalın'a konuşan Fenerbahçeli yetkililer krizi doğruladı.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada, "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu" ifadelerini kullandı.

"MAÇA ÇIKMAYIZ"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yaşanan krizle ilgili açıklama yaptı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'a konuşan Eray Yazgan, "İstiklal Marşımızın okunmasına izin verilmezse sahaya çıkmıyoruz" ifadelerini kullandı.