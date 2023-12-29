Dev derbide 2.randevu: Süper Kupa sahibini buluyor!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 09:57

Güncelleme: 29.12.2023 - 09:57

2023 Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. VAR'da ise Emre Malok görev alacak.

BEŞ GÜN ARAYLA İKİNCİ DERBİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, bugün bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek.

Ligdeki derbi 0-0 sona ermişti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, Dzeko

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile göğüs kası yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira, bugünkü karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.

Galatasaray'da Hakim Ziyech ve Angelino da kamp kadrosunda yer almadı.

SÜPER KUPA'DA 7.RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 6. kez karşı karşıya getirdi.

Üçü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki üç Süper Kupa mücadelesinde ise 2 kez sarı-kırmızılılar, 1 kez de sarı-lacivertliler kupayı kaldırdı.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un üçer kez kazandığı kupayı, Beşiktaş 2, Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı. Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Yarınki karşılaşma, yurt dışında yapılan 5. Süper Kupa maçı olacak.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan 11 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.