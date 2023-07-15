Son dakika: TFF açıkladı! MHK'nin yeni başkanı Ahmet İbanoğlu oldu
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nun getirildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı resmen açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alana açıklamada, yönetim kurulunun dün yaptığı toplantının ardından Lale Orta'dan boşalan MHK başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nun getirildiği belirtildi.
İbanoğlu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri ise şöyle:
Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, H. Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar, Ziya Çetin
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