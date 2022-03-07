Son Dakika: TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Digiturk ile anlaşma sağlanamadı
TFF yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek diğer teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiğini açıkladı.
TFF, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig için yayın ihalesi anlaşmasına dair bir açıklama yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada Digiturk ile sözleşme imzalanmadığı, sözleşmenin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek diğer teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiği ifade edildi.
İşte TFF'nin açıklaması:
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.
Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."
HANGİ PAKETTE NELER VAR?
PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları
PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları
PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları
PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları
PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları
PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları
PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı
PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı
PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı
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