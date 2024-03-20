Son Dakika: Trabzon'da olaylı maçta sahaya giren 2 taraftara tutuklama

Son dakika haberi... Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2'si hakkında tutuklama kararı çıktı.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:02
Son Dakika: Trabzon'da olaylı maçta sahaya giren 2 taraftara tutuklama
Abone Ol google-news

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya atlayan 2 taraftarın tutuklandığı öğrenildi.

Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler, 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sahaya ilk atlayan maskeli H. Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan E. T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sahaya atlayan ve hakkında tutuklama kararı verilen H.Ç'nin mahkemedeki savunmasında, "Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamadım. Sahanın içine girdim. Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum" dediği öğrenildi.

Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olaylar nedeniyle iki taraftarın tutuklandığını açıklamıştı.

Ertuğrul Doğan, "Olaylar nedeniyle bir taraftar tutuklanmıştır" demişti.

Daha sonra gelen uyarı sonrası açıklamalarına devam eden Ertuğrul Doğan, "Taraftarlarımızdan 2 kişinin tutuklandığını öğrendik. Merak ediyorum, Türkiye'nin neresinde, hangi şehrinde bugüne kadar sahaya giren biri herhangi bir darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır? Adalet diyorsunuz, sesleniyorum. Bunun neresinde adalet var! Trabzonspor camiası açık ve net söylüyorum, yapılan her şeyin farkında. Kendi hatalarımızın da farkındayız, başkan olarak bağıra bağıra söyledim. İçimizdeki hataların düzeltilmesi için gerekenleri yapacağız. Kendi aramızda konuşacağız. Çünkü, en fazla bana zarar. Trabzonspor camiası bu yapılanları asla unutulmayacak. TV'de şaklabanlık yapanları da, sosyal medyadaki klavye delikanlıları da unutmayacak. Tek tek hepsinin peşinden giderek hesabını soracak" sözlerini sarf etmişti.


trabzonspor haberleri trabzon haberleri fenerbahçe haberleri taraftar haberleri

İlgili Haberler

İmamoğlu'ndan, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama: 'Buradan bir çağrı yapmak istiyorum'

İmamoğlu'ndan, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama: 'Buradan bir çağrı yapmak istiyorum'
Trabzonsporlu Stefano Denswil'den olaylı maç açıklaması: 'Görüntülerde bıçak vardı'

Trabzonsporlu Stefano Denswil'den olaylı maç açıklaması: 'Görüntülerde bıçak vardı'
12 kişi gözaltına alınmıştı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından adliyeye sevk!

12 kişi gözaltına alınmıştı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından adliyeye sevk!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Hapis cezası almıştı: Mahkemeden flaş Dani Alves kararı!

Hapis cezası almıştı: Mahkemeden flaş Dani Alves kararı!
‘5 milyon dolar için pazarlık’ yaptığı iddia edilen Gökhan Zan: Külliyen yalan

‘5 milyon dolar için pazarlık’ yaptığı iddia edilen Gökhan Zan: Külliyen yalan
Dursun Özbek’ten Florya açıklaması: ‘Galatasaray’ın geleceği…’

Dursun Özbek’ten Florya açıklaması: ‘Galatasaray’ın geleceği…’
Hamza Dağ’ın logosuz kampanyasını MHP bozdu!

Hamza Dağ’ın logosuz kampanyasını MHP bozdu!
Şanlıurfaspor, Süper Kupa için muhtemel tarihi açıkladı!

Şanlıurfaspor, Süper Kupa için muhtemel tarihi açıkladı!
Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den seçim sonrasına ilişkin değerlendirme: 'Uçuruma yuvarlanırız'

Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den seçim sonrasına ilişkin değerlendirme: 'Uçuruma yuvarlanırız'
Bursa’da kardeşini tarlada öldüren sanık: Cinayet işlediğimi burada öğrendim hakim bey

Bursa’da kardeşini tarlada öldüren sanık: Cinayet işlediğimi burada öğrendim hakim bey