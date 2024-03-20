Son Dakika: Trabzon'da olaylı maçta sahaya giren 2 taraftara tutuklama

Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:02

Güncelleme: 20.03.2024 - 16:20

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya atlayan 2 taraftarın tutuklandığı öğrenildi.

Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler, 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sahaya ilk atlayan maskeli H. Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan E. T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sahaya atlayan ve hakkında tutuklama kararı verilen H.Ç'nin mahkemedeki savunmasında, "Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamadım. Sahanın içine girdim. Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum" dediği öğrenildi.

Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olaylar nedeniyle iki taraftarın tutuklandığını açıklamıştı.

Ertuğrul Doğan, "Olaylar nedeniyle bir taraftar tutuklanmıştır" demişti.

Daha sonra gelen uyarı sonrası açıklamalarına devam eden Ertuğrul Doğan, "Taraftarlarımızdan 2 kişinin tutuklandığını öğrendik. Merak ediyorum, Türkiye'nin neresinde, hangi şehrinde bugüne kadar sahaya giren biri herhangi bir darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır? Adalet diyorsunuz, sesleniyorum. Bunun neresinde adalet var! Trabzonspor camiası açık ve net söylüyorum, yapılan her şeyin farkında. Kendi hatalarımızın da farkındayız, başkan olarak bağıra bağıra söyledim. İçimizdeki hataların düzeltilmesi için gerekenleri yapacağız. Kendi aramızda konuşacağız. Çünkü, en fazla bana zarar. Trabzonspor camiası bu yapılanları asla unutulmayacak. TV'de şaklabanlık yapanları da, sosyal medyadaki klavye delikanlıları da unutmayacak. Tek tek hepsinin peşinden giderek hesabını soracak" sözlerini sarf etmişti.