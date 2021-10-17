Son dakika... Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Son dakika... Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev alacak.
Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oluyor. Lig ikincisi ve 22 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, lig lideri Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Bugün Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Video Yardımcı Hakem olarak ise Halil Umut Meler görev yapacak.
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