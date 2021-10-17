Son dakika... Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Son dakika... Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev alacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2021 Pazar, 11:55
Son dakika... Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oluyor. Lig ikincisi ve 22 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, lig lideri Fenerbahçe'yi konuk edecek. 

Bugün Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Video Yardımcı Hakem olarak ise Halil Umut Meler görev yapacak.




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