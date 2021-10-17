Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi gerginlik çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla 18.30 sıralarında Trabzon’a gelen sarı-lacivertli takım için havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanında bekleyen otobüse binen sarı-lacivertli takım daha sonra konaklayacağı Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü mahallesindeki otele hareket etti.
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