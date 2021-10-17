Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaştırması
Kale - Uğurcan mı, Altay mı?
Türkiye’nin en iyi 2 kalecisi. Karşılaştırmayı çok doğru bulmuyorum. Altay karşı karşıyalarda ayaklarını kullanıp büyümede bir adım önde. Uğurcan ise yan toplarda daha iyi bir koordinasyona sahip. Köşeleri bulmak onları geçmek için yeterli değil. İki kaleciyi de ancak hamle üstünlüğünü ele geçirip, oyunu kurarak geçebilirisiniz. Öte yandan iki takımda da bu tip golcüler var.
Savunma - Tisserand’la bir adım önde
Tisserand olduğunda Fenerbahçe’nin 3’lü savunması daha iyi oluyor. Pereira’nın büyük avantajı, rakibin güçlü oyuncusuna göre bu üçlünün yerlerini istediği gibi değiştirebilmesi. Kim ve Szalai savunmadaki 3 pozisyonu da oynayabiliyor. Perez ve Bakasetas’la birlikte hücumu 5’leyebilen Trabzonspor karşısında iki kanat oyuncusunun ve Gustavo’nun yardımı önemli olacak. Savunması Trabzonspor’un en güçlü yeri değil ama orta sahayla birlikte belli oranda denge kurabildikleri için ligin az gol yiyenlerinden. Fenerbahçe’nin gel-gitli tempo oyununda kanatlar çıkarken Siopis ve Berat’ın yardımı önemi olacak
Orta saha - Bakasetas büyük avantaj
Hamsik’in yokluğu handikap ama rakibin güçlü ve zayıf yanlarına bakıldığında Siopis’in dinamizmi de işe yarar. Avcı’nın Siopis yerine Ömür’ü tercih etmesi büyük kumar olur. Siopis’le Bakasetas çok daha rahat hücuma destek verebilir. Fenerbahçe’de hâlâ Gustavo’nun yanı tam belirgin değil. Sosa ilk tercih ama o yoksa Pereira’nın 1 numarası yok. Bakasetas rahat ederse Trabzon büyük avantaj sağlar. Onun bağlantısını kesebilirse Fenerbahçe öne geçer.
Hücum - Trabzon’un standardı var
Trabzonspor bu bölgede standardı en yüksek dereceden oturtmuş durumda. Hemen herkesten üst düzey katkı alıyor. Nwakaeme ve Bakasetas’ı markajdan çıkardıkları an baskıyı ve pozisyonları buluyorlar. Fenerbahçe ise Valencia yoksa sorun yaşıyor. Serdar Dursun’un pivot özellikleri de kullanışlı. Ama bu iki oyuncudan biri sahada olmazsa baskı yiyorlar. Geniş bir hücumcu havuzu var ama uyumlu ve garanti bir 4’lü eşleşemedi henüz.
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