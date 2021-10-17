Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaştırması

Hücum - Trabzon’un standardı var

Trabzonspor bu bölgede standardı en yüksek dereceden oturtmuş durumda. Hemen herkesten üst düzey katkı alıyor. Nwakaeme ve Bakasetas’ı markajdan çıkardıkları an baskıyı ve pozisyonları buluyorlar. Fenerbahçe ise Valencia yoksa sorun yaşıyor. Serdar Dursun’un pivot özellikleri de kullanışlı. Ama bu iki oyuncudan biri sahada olmazsa baskı yiyorlar. Geniş bir hücumcu havuzu var ama uyumlu ve garanti bir 4’lü eşleşemedi henüz.