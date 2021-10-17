Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'den Trabzonspor maçı öncesi açıklama

Maçın hakem tercihi sizi şaşırttı mı? sorusuna Selahattin Baki, “Ben artık Türk futbolunda pek bir şeye şaşırmıyorum. Geçtiğimiz günlerde başkanımızın bir konuşması oldu, bazı rakiplerimizi eleştirdik. Maçtan önce camiaları geren, ortamı geren, sokağı geren bu çok önemli. Yalan yanlış algı operasyonlarına biz girmeyeceğiz. Girmek zorunda kalırsak, elimizde somut bir şey varsa gireriz. Hakemle ilgili kişisel değil de genel bir yorum yaparım. Artık gerçekten bütün rakipler, bütün takımlar, şampiyonluğa oynayan, küme düşmemeye oynayan, orta sıra hiç fark etmez. Herkes şikayetçi. Dolayısıyla bu kadar kulübün haksız olması düşünülemez. Hakem camiasının artık kendilerini yeniden icat etmeleri gerekiyor. Bu kelimenin de altını çizmek istiyorum. Hakem atamalarından tutun, puanlamaya kadar, aldığı puanlardan tekrardan verildiği maçlara kadar, hatta başkanımızın 2-3 yıldır söylediği belki bir piyango sistemi olabilir ama bir şey yapmaları lazım. Toplanıp bir şey yapmaları lazım, kendileri bir şey icat etmeleri lazım. Maçın zaten kendi natürel tarihine uygun belli gerginlikleri vardır, adamı ekstradan germeye gerek yok ama bizim ondan beklentimiz etki altında kalmadan doğru gördüğünü çalıp, maçı en iyi şekilde yönetmesi. ‘Sahada ne görüyorsa onu çalması yeterli’ zaten onu bekliyoruz, başka da bir şey beklemiyoruz. Kimsenin de ayrı bir şey düşündüğünü beklemiyorum” açıklamasında bulundu.