Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'den Trabzonspor maçı öncesi açıklama
"Trabzonspor'u, şampiyonluk için net bir aday olarak görüyorum" diyen Selahattin Baki şöyle konuştu, "Diğer rakiplere saygısızlık etmek istemem. Biz, Fenerbahçe, şampiyonluğun en büyük adayıyız. Maçı heyecanla bekliyoruz. Biz ne zaman iyi olsak Trabzonspor da iyi oluyor. Trabzonspor'u da hocasıyla, kadrosuyla, istikrarlı oyunuyla net bir aday olarak görüyorum. Maçı kazanan ya da kaybeden şampiyonluğu kaybetmiş olmayacak. Önemli bir viraj. Rakibimize saygı duyarak çıkacağız, oynayacağız. Hem Fenerbahçeliler hem Trabzonsporlular hem de diğer futbolseverler için önemli maçlardan bir tanesi. Ezeli rekabette tekrar dönüm noktasında ve kafa kafayayız."
Mesut Özil ile ilgili sorun üzerine Selahattin Baki, “Mesut zaten buraya çok isteyerek ve mutlu geldi. 1.5 sene doğru dürüst top oynamadan geldi, böyle durumlarda dünya starı olsan da ritim kaybettiğin zaman maalesef performansın geriye gidiyor. Kendisini yavaş yavaş toparlıyor. Kendisiyle alakalı çok fazla algı yapılıyor. Çok iyi bir profesyonel, bunları kâle bile almadığını söyleyebilirim. Hocası kendisine görev verdiği takdirde kilit bir rol oynar. Herhalde sadece spor kulübü tarihinde ‘sporcusu gerçekten serum yedi mi? Gerçekten hasta mı?’ bunu ispatlamak zorunda kalan tek spor camiası bizdik.” dedi.
Maçın hakem tercihi sizi şaşırttı mı? sorusuna Selahattin Baki, “Ben artık Türk futbolunda pek bir şeye şaşırmıyorum. Geçtiğimiz günlerde başkanımızın bir konuşması oldu, bazı rakiplerimizi eleştirdik. Maçtan önce camiaları geren, ortamı geren, sokağı geren bu çok önemli. Yalan yanlış algı operasyonlarına biz girmeyeceğiz. Girmek zorunda kalırsak, elimizde somut bir şey varsa gireriz. Hakemle ilgili kişisel değil de genel bir yorum yaparım. Artık gerçekten bütün rakipler, bütün takımlar, şampiyonluğa oynayan, küme düşmemeye oynayan, orta sıra hiç fark etmez. Herkes şikayetçi. Dolayısıyla bu kadar kulübün haksız olması düşünülemez. Hakem camiasının artık kendilerini yeniden icat etmeleri gerekiyor. Bu kelimenin de altını çizmek istiyorum. Hakem atamalarından tutun, puanlamaya kadar, aldığı puanlardan tekrardan verildiği maçlara kadar, hatta başkanımızın 2-3 yıldır söylediği belki bir piyango sistemi olabilir ama bir şey yapmaları lazım. Toplanıp bir şey yapmaları lazım, kendileri bir şey icat etmeleri lazım. Maçın zaten kendi natürel tarihine uygun belli gerginlikleri vardır, adamı ekstradan germeye gerek yok ama bizim ondan beklentimiz etki altında kalmadan doğru gördüğünü çalıp, maçı en iyi şekilde yönetmesi. ‘Sahada ne görüyorsa onu çalması yeterli’ zaten onu bekliyoruz, başka da bir şey beklemiyoruz. Kimsenin de ayrı bir şey düşündüğünü beklemiyorum” açıklamasında bulundu.
Artık Türk futbolunda bir şeye şaşırmadığını kaydeden Fenerbahçe yöneticisi, "Geçtiğimiz günlerde bazı rakiplerimizi eleştiren bir konuşması oldu başkanımızın. Yalan yanlış algı operasyonlarına biz girmeyeceğiz. Hakemle ilgili pek konuşmayacağım. Bütün takımlar hakemlerden şikayetçi, bu kadar kulübün haksız olması düşünülemez. Hakem camiasının kendilerini yeniden icat etmesi gerekiyor. Maçın naturel, tarihine uygun bir gerginliği vardır. Daha fazla germeye gerek yok. Etki altında kalmadan, doğru gördüğünü çalıp maçı en iyi şekilde yönetmesini bekliyoruz" dedi.
Alışılagelmişin dışında bir sistemle oynadıklarını kaydeden Selahattin Baki, "Yeni hoca, yeni sistem. Zaman zaman güzel fragmanlar da verdik. Ben memnunum, bu takım oturacak. Eleştirenlerin kaç tanesi hayatında, hocalık kariyerinde 8 tane kupa kaldırmış acaba? Türkiye'de herkes her şeyi biliyor ama o konunun başındaki kişi hiçbir şey bilmiyor. (Rakipler puan kaybedecek sözü) Ben Vitor Hocanın söylemini bozmayayım, rakipler puan kaybetmeye devam etsin" ifadelerini kullandı.
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