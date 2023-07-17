Son Dakika: Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı

Son dakika... Süper Lig ekibi Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:11
Son Dakika: Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı
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Trabzonspor, takımdan ayrılma talebinde bulunan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile Kulübümüz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Dorukhan Toköz

Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica, Dorukhan Toköz hakkında yönetime 'fiziksel olarak yetersiz' raporu sunmasının ardından milli futbolcu, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini bordo-mavili yönetime bildirmişti.

SEZON PERFORMANSI 

Dorukhan Toköz, geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat geçirdiği Trabzonspor'da sadece 9 karşılaşmada forma giymişti.


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