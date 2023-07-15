Trabzonspor'dan 4 gollü prova

Trabzonspor, Slovenya'daki ikinci hazırlık maçında Macar ekip MOL Fehervar ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 20:26
Trabzonspor'dan 4 gollü prova
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçına çıktı.

Slovenya'da hazırlıklarına devam eden bordo-mavili ekip, MOL Fehervar ile karşı karşıya geldi.

BARDHI'DEN NEFİS GOL

Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor'un gollerini 9. dakikada Maxi Gomez ve 75. dakikada Enis Bardhi kaydetti. MOL Fehervar'ın golleri 37. dakikada Csongvai ve 58. dakikada Kodro'dan geldi.

Oyuna 62. dakikada Visca'nın yerine dahil olan Enis Bardhi, frikikten attığı şık golle skoru 2-2'ye gitirdi.

Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olmuştu.


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