Son dakika: Trabzonspor'da Emrehan Gedikli ile yol ayrımı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 12:35

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 12:35

Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Avusturya Lustenau Kulübü'ne kiralandığını duyurdu.

Bordo-mavili ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emrehan Gedikli, sezon sonuna kadar Avusturya Lustenau forması giyecek.

Emrehan Gedikli

SÜPER KUPA'DA OYNAMIŞTI

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli'nin, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Genç futbolcu bu sezon sadece Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor forması giymişti.