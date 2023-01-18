Son dakika: Trabzonspor'da Emrehan Gedikli ile yol ayrımı
Son dakika... Süper Lig ekibi Trabzonspor, genç futbolcu Emrehan Gedikli'nin Avusturya Lustenau'ya kirlandığını açıkladı.
Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Avusturya Lustenau Kulübü'ne kiralandığını duyurdu.
Bordo-mavili ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emrehan Gedikli, sezon sonuna kadar Avusturya Lustenau forması giyecek.
Emrehan Gedikli
SÜPER KUPA'DA OYNAMIŞTI
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli'nin, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Genç futbolcu bu sezon sadece Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor forması giymişti.
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