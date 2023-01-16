Trabzonsporlu futbolcular Abdullah Avcı'dan vazgeçmedi

Süper Lig'in 19. haftasında kendi sahasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da futbolcular teknik direktör Abdullah Avcı'ya önderliğinde kenetlendi.

Hayri Güner
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 09:37
Trabzonsporlu futbolcular Abdullah Avcı'dan vazgeçmedi
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Karagümrük ve Alanyaspor mağlubiyetleriyle sendeleyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın etrafında kenetlenip yeniden şampiyonluk rotasına girdi.

5-0’lık Alanyaspor mağlubiyetinin ardından takım kaptanları Uğurcan, Abdülkadir ve Bakasetas bir durum değerlendirmesinde bulundu. Takım arkadaşlarıyla da konuşan üç kaptan, istikrarsız sonuçlarda kendi performanslarının düşüklüğünün etkili olduğu fikri üzerinde birleşti.

Hafta için Avcı’yı evinde ziyaret edip görüşen kaptanlar, tecrübeli hocanın “Ben vazgeçmiyorum” sözleriyle kenetlendi. 

Anastasios Bakasetas

EN GOLCÜ BAKASETAS 

Trabzonspor’da Bakasetas 10 kez fileleri havalandırarak bu sezon takımının en golcü oyuncusu olmayı başardı. Yunan orta saha, bu sezon 26 resmi maçta forma giydi. Fırtına, 29 yaşındaki oyuncunun gol attığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.


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