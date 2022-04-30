Trabzonspor - Antalyaspor maçında Uğurcan Çakır penaltıda kalesini gole kapattı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Medical Park Stadı’nda karşılaştı. Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, penaltı atışını kurtardı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasındaki şampiyonluk maçında Antalyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, önemli bir penaltı kurtarışına imza attı.
Trabzon'da oynanan ve bordo mavililerin 1 puan kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçın ikinci devresinde skor 1-1'ken Antalyaspor penaltı kazandı.
Penaltı atışında topun başına geçen Fredy, Uğurcan Çakır'ı geçemezken bordo mavili file bekçisi önemli bir kurtarışa imza attı.
Performansıyla takımının başarısında büyük pay sahibi olan milli kaleci, bu sezon toplamda 3. kez penaltı atışlarında kalesini gole kapattı.
3. kez penaltı kurtaran Uğurcan Çakır, 2014-15'ten bu yana bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan Trabzonspor file bekçisi oldu.
Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçıran Fredy, büyük üzüntü yaşarken Uğurcan Çakır'ın sevinci ise görülmeye değerdi.
Bordo mavili formayla Süper Lig'de toplam 34 maça çıkan Uğurcan, kalesinde toplamda 27 gol görürken birçok maçta kurtarışlarıyla takımını zirvede tuttu.
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