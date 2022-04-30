Trabzonspor - Antalyaspor maçına meşaleler damga vurdu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Medical Park Stadı’nda karşılaştı. Trabzonspor tribünlerinden yakılan meşaleler sebebiyle zor anlar yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 22:26
Trabzonspor - Antalyaspor maçına meşaleler damga vurdu
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Trabzonspor'un, şampiyonluk mücadelesi verdiği Antalyaspor karşılaşmasında seyirciler meşaleler sebebiyle zor anlar yaşadı.

Karadeniz ekibinin attığı gol sonrası tribünlerde yakılan meşaleler yayına yansıdı.

Karşılaşmayı anlatan maçın spikeri de futbolcuları seçemediğini belirtti.


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