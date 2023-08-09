SON DAKİKA Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika... Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 21:22
SON DAKİKA Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
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TFF, Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

İşte ilk haftada görev alacak hakemler...


Trendyol Süper Lig TFF hakem MHK

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