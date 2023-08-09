SON DAKİKA Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Son dakika... Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı.
TFF, Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
İşte ilk haftada görev alacak hakemler...
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